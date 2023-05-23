Долги банка «Новопокровский» в размере 600 млн рублей продали на торгах за 5 млн рублей

Права требования ООО КБ «Новопокровский» к ООО «Прогресс-М» в размере 599,6 млн руб. реализовали на открытых торгах за 5 млн руб. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объявление о торгах было опубликовано в декабре 2022 года. Победителем стал предприниматель Сергей Неверов, который предложил лучшую цену. Он являлся совладельцем компании «Поднебесье» в Карачаево-Черкесской Республике. Предприятие занимается деятельностью гостиниц и прочих мест для временного размещения.

Банк России отозвал лицензию у ООО КБ «Новопокровский» в декабре 2017 года. Причиной стал факт ориентации бизнес-модели кредитной организации на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. По данным суда, фактически единственным учредителем «Новопокровского» является Алексей Демьянов (93,3% доли в уставном капитале). Он приобрел банк в 2008 году якобы для кредитования фермеров. В сентябре 2019 года Тверской райсуд Москвы арестовал господина Демьянова по подозрению в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб.

В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал банк банкротом.

В апреле 2022 года на торги уже выставляли дебиторскую задолженность КБ «Новопокровский» к компаниям «Редстоун» и «О.С.А.» на 1 млрд руб., однако они также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В июне 2022 года на торгах не смогли продать дебиторскую задолженность банка «Новопокровский» на 1,9 млрд руб.

Подробнее в материале «Ъ-Кубань» «Банкрот продает долги банкротов».

Тат Гаспарян

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