Застройщика погубил квартирный вопрос

Суд в Стерлитамаке приговорил бывшего владельца и директора ООО «Единая торгово-закупочная компания» Оганнеса Егояна к девяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и в сфере кредитования. Компания, собрав с дольщиков около 350 млн руб., не достроила два дома в городе. Оганнес Егоян вину не признал. Ранее была осуждена его сестра — Анжела Егоян. Она заявляла в суде, что в проблемах дольщиков виноваты недобросовестные подрядчики и местные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стерлитамакский городской суд признал бывшего владельца ООО «Единая торгово-закупочная компания» (ЕТЗК) 53-летнего Оганнеса Егояна виновным в мошенничествах в особо крупном размере и в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Суд назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Вину подсудимый не признал.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, суд установил, что Оганнес Егоян со своими компаньонами с 2012 по 2016 год похитили средства дольщиков и банков, предназначенные для возведения многоквартирных жилых домов в Стерлитамаке, фактически не планируя завершать их строительство. Компания строила два дома: от семи до 11 этажей на 211 квартир (литер 11) и 20-этажный (литер 5а) на 161 квартиру, однако в срок — в 2016 году — не сдала. На момент остановки строительства их степень готовности оценивалась в 10% и 18%.

По мнению суда, руководство ЕТЗК заключало фиктивные договоры долевого участия, занимаясь двойной продажей строящегося жилья. Полученные деньги «частично распределяло между собой», а «оставшуюся часть денег от продажи квартир члены преступной группы тратили на строительство домов в целях создания видимости постройки зданий и привлечения большего количества покупателей». Кроме того, в нескольких банках были открыты кредитные линии для подконтрольных фирм под залог строящихся объектов, несмотря на то что квартиры в них уже были проданы.

Общий ущерб от финансовых махинаций превысил 520 млн руб., потерпевшими признаны 260 человек, а также Россельхозбанк и Сбербанк. В прокуратуре «Ъ-Уфа» пояснили, что в эту сумму включены 225 млн руб., похищенные у 165 дольщиков, и 128 млн руб., которые были получены путем обмана от 89 потерпевших при двойной продаже квартир.

ООО «Единая торгово-закупочная компания» было создано в 2010 году в Стерлитамаке. Компания принадлежала Оганнесу Егояну, который с 2010 по 2017 год был ее директором. В 2017 году ЕТЗК признано банкротом, открыто конкурсное производство. Крупнейший кредитор — Россельхозбанк с суммой задолженности 244 млн руб. Задолженность перед Сбербанком составляет 46,5 млн руб. В 2017 году сам Оганнес Егоян был признан банкротом. Возмещения пострадавшим дольщикам в сумме более 300 млн руб. выплатил Фонд развития территорий.

В апреле текущего года арбитражный суд Башкирии привлек господина Егояна к субсидиарной ответственности по обязательствам ЕТЗК. По данным конкурсного управляющего компании Руслана Салихова, в реестр требований кредиторов включено 752 млн руб. В определении сообщается, что с 2015 года деятельность компании-застройщика была убыточной, у должника не было оборотных средств, однако Оганнес Егоян не принял меры к погашению задолженности и не исполнил свою обязанность по подаче заявления о банкротстве. В 2013 году предприниматель открыл в Сбербанке невозобновляемую кредитную линию на 47 млн руб. под залог квартир в строящемся доме. При этом те же самые квартиры Оганнес Егоян передал по предварительным договорам купли-продажи дольщикам, в связи с чем кредитный договор остался без обеспечения. «То есть должник создал ситуацию двойной реализации залогов, в которой ПАО “Сбербанк” не могло реально оценить размер кредитных обязательств и возможность их возврата»,— говорится в материалах дела.

В 2022 году Стерлитамакский городской суд также признал сотрудников ЕТЗК — руководителя юридического отдела Светлану Никитину, главного бухгалтера Оксану Киселеву и сестру Оганнеса, руководителя отдела продаж Анжелу Егоян виновными в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Анжела Егоян осуждена на семь лет лишения свободы, Светлана Никитина — на восемь лет и шесть месяцев лишения свободы, Оксана Киселева — на восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Подсудимые тогда вину не признали. Анжела Егоян заявляла в суде, что ЕТЗК привлекала ряд подрядных организаций: ООО «Башпроектстрой», «Абсолют сервис», «Горжилстрой», которые продали не принадлежащие им квартиры, вследствие чего некоторые покупатели остались без жилья. Она подчеркивала, что все имущество ее семьи было заложено в банке, цели обмануть дольщиков не было. По ее словам, Оганнес Егоян, будучи под домашним арестом, несколько раз ездил в министерство строительства Башкирии, чтобы решить вопрос достройки двух домов, «но администрация Стерлитамака во главе с Владимиром Куликовым (бывший глава администрации города.— «Ъ-Уфа») и другими лицами ничего не сделали».

Адвокат Оганнеса Егояна Руслан Тонян вчера от комментариев отказался.

Влада Шипилова