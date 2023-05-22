Пермского правозащитника хотят арестовать по делу о попытке вывоза культурных ценностей

Ленинский райсуд Перми рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пермского правозащитника, директора «Центра исторической памяти» Александра Чернышова, до 11 июля. Господин Чернышов обвиняется в покушении на контрабанду культурных ценностей, которыми следствие считает архив пермского отделения общества «Мемориал» (признано в России иностранным агентом и ликвидировано по решению Верховного суда РФ). По версии ФСБ, преступление он пытался совершить с экс-председателем пермского отделения Робертом Латыповым и перевезти архив в Германию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Properm.ru Фото: Properm.ru

Сам господин Чернышов в ходе рассмотрения ходатайства попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Роберт Латыпов, который сейчас находится за границей, считает, что никакой культурной ценности документы «Мемориала не представляют», а вывозить их за границу никто не собирался.

Александр Чернышов был задержан в пятницу после отбывания в Московской области административного наказания в виде 15 суток ареста за хулиганство. 21 мая он был допрошен в качестве подозреваемого, а затем и в качестве обвиняемого.