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Коммерсантъ FM
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Зеленский встретился с Трюдо в Хиросиме

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо встретились на полях саммита G7 в Хиросиме. Они обсудили обучение украинских военных в рамках канадской миссии UNIFIER и усиление поддержки Киева.

О переговорах пока сообщила только украинская сторона. Среди тем — ситуация на поле боя, «важность реализации всех пунктов украинской формулы мира и евроатлантическая интеграция Украины», написал господин Зеленский в Telegram. Он поблагодарил Оттаву за поддержку: «Но сейчас критический момент для нас и для всего мира, и Украине требуется усиленная помощь». Господин Зеленский отдельно поблагодарил господина Трюдо за «практическую помощь в разминировании территорий» и за оперативную отработку запросов Киева канадским правительством и производителями.

Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 накануне, 20 мая. Он уже провел встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Индии Нарендрой Моди, а также с премьерами Италии и Великобритании Джорджей Мелони и Риши Сунаком. В ходе саммита обсуждается поставка Украине американских истребителей F-16 и обучение украинских пилотов.

О саммите G7 — в материале «Ъ» «"Семерка" рассемерилась».

Леонид Уварчев

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