Зеленский и Макрон встретились на саммите G7 в Хиросиме

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в настоящее время проводят встречу на полях саммита G7 в Хиросиме, передает телеканал BFMTV.

Как сообщает телеканал, господин Макрон в ходе встречи заверил украинского коллегу в своей поддержке и заявил, что приезд на саммит является уникальной возможностью для господина Зеленского обменяться мнениями с главами стран G7.

По мнению президента Франции, присутствие Владимира Зеленского на саммите может «изменить правила игры» для Украины.

Владимир Зеленский прибыл на саммит в Хиросиме 20 мая. Президент примет участие в сессии саммита, посвященной Украине. Она пройдет утром 21 мая. Глава государства на полях саммита уже провел ряд двусторонних встреч — с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьером Италии Джорджей Мелони и главой индийского правительства Нарендой Моди.

Саммит стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) стартовал 19 мая. Приглашение посетить мероприятие также получили Австралия, Индия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам. Председательствующая в G7 в этом году Япония называла приоритетами обсуждение конфликта на Украине.

Эрдни Кагалтынов