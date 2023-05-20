Премьер-министр Индии Моди впервые с начала спецоперации встретился с Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это была их первая встреча с начала российской военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарендра Моди и Владимир Зеленский

Фото: Reuters Нарендра Моди и Владимир Зеленский

Фото: Reuters

В аккаунте господина Зеленского в Telegram опубликовано видео встречи. Он заявил, что рассказал «о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях», а также проинформировал господина Моди об украинской формуле мира» и пригласил Индию присоединиться к ней реализации.

«Благодарю Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны, в том числе на площадках международных организаций, и за оказание гуманитарной помощи Украине»,— говорится в заявлении Владимира Зеленского.

Индия в этом году, председательствуя в блоке G20, воздержалась от публичного осуждения военной операции РФ на Украине. Господин Моди говорил, что надеется на здравый смысл и стремление лидеров 20 ведущих государств к миру. Во время декабрьского телефонного разговора с Владимиром Зеленским он заявил, что боевые действия на Украине нужно прекратить и начать мирные переговоры.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер