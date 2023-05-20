Зеленский на саммите G7 встретился с Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на саммите G7 в Хиросиме. Они среди прочего обсудили первые результаты визита господина Зеленского в Германию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский с Олафом Шольцем

Фото: Reuters Владимир Зеленский с Олафом Шольцем

Фото: Reuters

«Я поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Украина получает от Германии»,— заявил в своем Telegram-канале президент Украины, отметив важность выполнения пунктов украинской формулы мира. По словам Владимира Зеленского, стороны согласовали свои позиции накануне саммита.

«Мы еще раз заверили здесь, что будем оказывать Украине необходимую поддержку столько, сколько это необходимо, гуманитарными средствами, финансовыми средствами, а также поставками оружия. Это широкий консенсус, к которому пришли страны “большой семерки” по этому вопросу»,— заявил господин Шольц по итогам первого дня саммита. Говоря о предстоящих переговорах, он заявил, что, по сути, речь пойдет о глобальной поддержке Украины.

Перед саммитом G7 президент Украины встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Во время саммита он встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном. 14 мая господин Зеленский посетил Германию, где помимо Олафа Шольца встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Внимание, говорит в Германии».

Мария Федотова