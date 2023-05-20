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Коммерсантъ FM
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Зеленский встретился в Хиросиме с Сунаком и Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский перед участием в саммите G7 в Хиросиме встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. С Джорджей Мелони они обсудили военное сотрудничество: в частности, усовершенствование систем ПВО и подготовку украинских пилотов, а Риши Сунака Владимир Зеленский поблагодарил за помощь в международной коалиции истребителей.

«Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии и первые результаты состоявшегося 13 мая визита в Италию. Необходимо усовершенствовать возможности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов»,— написал Владимир Зеленский в Telegram-блоге. С обоими премьер-министрами он скоординировал позиции перед началом саммита G7 по ситуации на Украине.

Как сообщило агентство ANSA, Джорджа Мелони также встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Джорджа Мелони может досрочно покинуть саммит G7 из-за чрезвычайной ситуации с наводнениями после обильных дождей в Эмилье-Романье на севере Италии, в результате которых погибли 14 человек и были эвакуированы до десяти тысяч человек.

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони последний раз встречались в Риме 13 мая в рамках его европейского турне. Тогда же президент Украины встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и папой римским. 15 мая Владимир Зеленский был в Великобритании, где был на встрече с Риши Сунаком.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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