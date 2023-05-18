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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 18 мая

Запоминающиеся кадры четверга

Акция протеста в секторе Газа, сход вагонов с рельсов в Крыму и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Сектор Газа. Палестинцы принимают участие в акции протеста против празднования Дня Иерусалима

Сектор Газа. Палестинцы принимают участие в акции протеста против празднования Дня Иерусалима

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Москва. Гвардейцы президентского полка на церемонии приведения к торжественным клятвам учащихся кадетских и юнармейских классов ФСО

Москва. Гвардейцы президентского полка на церемонии приведения к торжественным клятвам учащихся кадетских и юнармейских классов ФСО

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Екатеринбург. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) у здания Октябрьского районного суда

Екатеринбург. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) у здания Октябрьского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крым. Вагон с зерном, сошедший с рельс в Симферопольском районе

Крым. Вагон с зерном, сошедший с рельс в Симферопольском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фаэнца, Италия. Пожарные эвакуируют собаку из затопленного в результате наводнения дома

Фаэнца, Италия. Пожарные эвакуируют собаку из затопленного в результате наводнения дома

Фото: Reuters / Claudia Greco

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Сектор Газа. Палестинцы принимают участие в акции протеста против празднования Дня Иерусалима

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Москва. Гвардейцы президентского полка на церемонии приведения к торжественным клятвам учащихся кадетских и юнармейских классов ФСО

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Екатеринбург. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) у здания Октябрьского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крым. Вагон с зерном, сошедший с рельс в Симферопольском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фаэнца, Италия. Пожарные эвакуируют собаку из затопленного в результате наводнения дома

Фото: Reuters / Claudia Greco

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