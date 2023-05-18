Фото дня: 18 мая

Акция протеста в секторе Газа, сход вагонов с рельсов в Крыму и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сектор Газа. Палестинцы принимают участие в акции протеста против празднования Дня Иерусалима Фото: Reuters / Mohammed Salem Москва. Гвардейцы президентского полка на церемонии приведения к торжественным клятвам учащихся кадетских и юнармейских классов ФСО Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Екатеринбург. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) у здания Октябрьского районного суда Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Крым. Вагон с зерном, сошедший с рельс в Симферопольском районе Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Фаэнца, Италия. Пожарные эвакуируют собаку из затопленного в результате наводнения дома Фото: Reuters / Claudia Greco Следующая фотография 1 / 5 Сектор Газа. Палестинцы принимают участие в акции протеста против празднования Дня Иерусалима Фото: Reuters / Mohammed Salem Москва. Гвардейцы президентского полка на церемонии приведения к торжественным клятвам учащихся кадетских и юнармейских классов ФСО Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Екатеринбург. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) у здания Октябрьского районного суда Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Крым. Вагон с зерном, сошедший с рельс в Симферопольском районе Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Фаэнца, Италия. Пожарные эвакуируют собаку из затопленного в результате наводнения дома Фото: Reuters / Claudia Greco