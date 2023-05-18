Российская армия получила новый пехотный огнемет «Бородач»

Российские Вооруженные силы получили новый пехотный огнемет «Бородач», который предназначен для боев в черте города, сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в состав госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пехотный огнемет «Бородач»

Фото: Ростех Пехотный огнемет «Бородач»

Фото: Ростех

«МРО-А, или "Бородач",— это ручной малогабаритный пехотный огнемет, аналог реактивной противотанковой гранаты, только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией. Разработка предназначена для городских боев»,— рассказал господин Кочкин «РИА Новости».

В пресс-службе «Ростеха» поясняют, что огнемет предназначен для «уничтожения живой силы противника», находящейся в жилых домах, городских кварталах и различных оборонительных сооружениях.

Огнемет «Бородач» представляет собой реактивный снаряд с термобарической боевой частью калибром 72,5 мм и пороховым реактивным двигателем, полностью отрабатывающим в стволе одноразового пускового устройства. Стабилизация гранаты на траектории осуществляется при помощи складных стабилизаторов и придаваемого ими гранате осевого вращения.

Будет ли использоваться пехотный огнемет «Бородач» в российской военной операции на Украине, не уточняется.

Александр Кислов