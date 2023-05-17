Биржители судеб

В прецедентном споре по иску прокуратуры об изъятии у миноритариев акций ОАО «Соликамский магниевый завод» наметился новый поворот. По ходатайству последних арбитражный суд привлек к участию в процессе ПАО «Московская биржа», поскольку часть ответчиков купили спорные акции на этой площадке. Они полагают, что Мосбиржа должна проверять законность эмиссии акций и обеспечивать безопасность сделок. Если суд согласится с истцом, что приватизация завода была неправомерна, то к площадке могут возникнуть претензии. С требованиями прокуратуры они категорически не согласны. Эксперты говорят, что теоретически при удовлетворении иска ответчики могут потребовать с Мосбиржи компенсацию убытков. Сам факт привлечения ПАО к спору они называют опасным прецедентом, подрывающим идею организованных торгов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Арбитражном суде Пермского края продолжилось предварительное заседание по спору прокуратуры с миноритариями ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Напомним, в прошлом году надзорный орган обратился в суд с требованием об изъятии акций у всех миноритариев предприятия, в качестве ответчиков фигурировали около 600 лиц. По мнению надзорного органа, приватизация завода в первой половине 90-х была проведена незаконно, без разрешения правительства РФ. Ранее суд по тем же основаниям удовлетворил требования об изъятии в пользу государства 89% акции, которые принадлежали Петру Кондрашову, Игорю Пестрикову, Сергею Кирпичеву и Тимуру Старостину.

Вчера в ходе заседания выяснилось, что количество ответчиков по делу превысило 2,8 тыс. человек. В заседании приняли участие несколько акционеров и их представителей, которые заявили ходатайства и прокомментировали позицию прокуратуры. Так, миноритарий и экс-работник СМЗ Александр Чуб заявил, что не согласен с требованиями надзорного органа. «Мои попытки найти закон „О национализации“ не увенчались успехом,— заявил господин Чуб.— На­деюсь, в этом зале есть представители юридической науки, поскольку это дело феноменально». Миноритарий отметил, что многие ответчики являлись сотрудниками завода. «Мы приобретали акции на свои кровные,— вспоминал он.— Сейчас мы уже пенсионеры, многие берегли акции на черный день. Даже одна или две акции — уже немало для стариков». Александр Чуб убежден, что государство уже взяло под конт­роль завод, поэтому смысла изымать акции у миноритариев нет.

Представители нескольких ответчиков ходатайствовали о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица Московской биржи. Свои требования они мотивировали тем, что часть миноритариев приобрели акции на фондовом рынке через биржу в порядке, урегулированном ФЗ «Об организованных торгах». При этом ч. 7.3 ст. 18 указанного закона устанавливает, что имущество, купленное на таких торгах, не может быть истребовано у добросовестного приобретателя. Таким образом, для удовлетворения требований прокуратуры истцу необходимо доказать, что каждый из более 2,8 тыс. ответчиков действовал недобросовестно. Также они отметили, что правила листинга Московской биржи гарантируют чистоту сделок, которые совершаются на этой площадке.

Если требования прокуратуры будут удовлетворены, то к ПАО теоретически могут быть предъявлены претензии. Таким образом, решение по этому спору может повлиять на права и интересы Московской биржи, поскольку она гарантирует клиентам безопасность торгов.

В итоге суд, несмотря на возражения прокуратуры, ходатайство о привлечении ПАО «Московская биржа» удовлетворил. Предварительное заседание по делу продолжится 21 июня.

Руководитель практики «Правовое сопровождение ВЭД» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова подтверждает, что сам факт приобретения акций на организованных торгах говорит о добросовестности приобретателя. При этом права на акции СМЗ до иска прокуратуры долгое время не были предметом спора, поэтому все действия относительно них до этого момента, в том числе выход на биржу, расцениваются как законные, сказала эксперт. «В связи с этим привлечение Мосбиржи к ответственности за листинг ценных бумаг эмитентов может стать опасным прецедентом, подрывая саму идею организованных торгов»,— говорит госпожа Любимова. По ее словам, возникает вопрос о законности выпуска ценных бумаг другими обществами, которые были приватизированы в 90-х.

Управляющий партнер АБ «РИ-консалтинг» Елена Гладышева полагает, что права и обязанности Мосбиржи действительно могут быть затронуты решением по спору прокуратуры с миноритариями Соликамского завода. Согласно законодательству и положению Банка России, организатор торгов по продаже ценных бумаг должен проверить основания их выпуска и осуществлять мониторинг и раскрытие информации о реализуемых ценных бумагах и эмитентах. При этом прокуратура основывает иск на том, что из-за нарушений правил приватизации предприятие вообще не могло стать публичным. «Если биржа не установила нарушений при листинге акций, а также предоставляла фактически неверную информацию участникам торгов, это позволит привлечь ее к ответственности и взыскать соответствующие убытки»,— считает эксперт.

Дмитрий Астахов