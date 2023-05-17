УФАС внепланово проверит закупку на строительство дороги в Дзержинске

Нижегородское УФАС решило провести внеплановый контроль по изучению закупки МКУ «Строитель». В сентябре прошлого года муниципальный заказчик Дзержинска нанял единственного подрядчика «ДСК Ардис» на строительство автомобильной дороги от проспекта Ленинского Комсомола до улицы Самохвалова по стартовой цене 104,7 млн руб.

Губернатору и в департамент региональной безопасности на итоги этого конкурса пожаловался активист ОНФ Александр Кулаков. Он сообщил, что муниципальный заказчик Дзержинска намеренно сформировал в документации нереальный срок исполнения работ в два месяца вместо полугода, чтобы никто не вышел на конкурс, признанный несостоявшимися. По жалобе заявителя, «Строитель» вместе с ревизионным отделом администрации Дзержинска также не согласовал заключение контракта с региональными органами власти и указал недостоверные данные об опыте подрядчика, чтобы он мог соответствовать критериям конкурса.

В результате дорожно-строительной компании, строящей дорогу в Дзержинске, дважды продлевали срок исполнения работ до конца мая 2023 года, увеличив авансирование до 100% от цены контракта. В УФАС до 26 мая проведут полную и всестороннюю проверку доводов активиста на предмет возможных нарушений 44-ФЗ о госзакупках.

Иван Сергеев