Путин по видеосвязи поучаствовал в церемонии подписания соглашения о железной дороге в Иране

Президент России Владимир Путин по видеосвязи вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси поучаствовали в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги между иранскими городами Решт и Астара, сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Соглашение с российской стороны подписал министр транспорта Виталий Савельев, с иранской — министр дорог и градостроительства Мехрдад Базрпаш.

В ходе своего выступления на церемонии подписания соглашения Владимир Путин поблагодарил иранского коллегу и верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи за «постоянное внимание к сотрудничеству» с Россией.

Российский президент напомнил, что железная дорога Решт—Астара является частью международного транспортного коридора (МТК) Север—Юг, маршрута от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тыс. км. Протяженность иранской железной дороги, в свою очередь, составит 162 км.

Владимир Путин подчеркнул, что переговоры о создании коридора Север—Юг ведутся с Азербайджаном. Президент выразил надежду на скорое завершение подготовки трехстороннего договора Баку, Тегерана и Москвы о сотрудничестве по развитию МТК.

Железную дорогу Решт—Астара планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. И Москва, и Тегеран возлагают на МТК большие надежды, в связи с чем Сергей Лавров выразил надежду на то, что Тегеран и Баку (также участник МТК) преодолеют имеющиеся между ними трения.

Эрдни Кагалтынов