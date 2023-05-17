Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин по видеосвязи поучаствовал в церемонии подписания соглашения о железной дороге в Иране

Президент России Владимир Путин по видеосвязи вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси поучаствовали в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги между иранскими городами Решт и Астара, сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Соглашение с российской стороны подписал министр транспорта Виталий Савельев, с иранской — министр дорог и градостроительства Мехрдад Базрпаш.

В ходе своего выступления на церемонии подписания соглашения Владимир Путин поблагодарил иранского коллегу и верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи за «постоянное внимание к сотрудничеству» с Россией.

Российский президент напомнил, что железная дорога Решт—Астара является частью международного транспортного коридора (МТК) Север—Юг, маршрута от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тыс. км. Протяженность иранской железной дороги, в свою очередь, составит 162 км.

Владимир Путин подчеркнул, что переговоры о создании коридора Север—Юг ведутся с Азербайджаном. Президент выразил надежду на скорое завершение подготовки трехстороннего договора Баку, Тегерана и Москвы о сотрудничестве по развитию МТК.

Железную дорогу Решт—Астара планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. И Москва, и Тегеран возлагают на МТК большие надежды, в связи с чем Сергей Лавров выразил надежду на то, что Тегеран и Баку (также участник МТК) преодолеют имеющиеся между ними трения.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...