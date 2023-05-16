Вектор силы

В старом анекдоте про французских куртизанок одна говорит другой, что «нет на свете никакой любви, а это все придумали русские, чтобы денег не платить». В другом анекдоте — уже про японских инженеров, изучающих новую модель УАЗа — тоже звучит близкая по духу мысль: чего только русские не придумают, чтобы не строить хорошие дороги». Приведенное здесь фото, тоже в какой-то степени на эту же тему. Правда, на снимке застрял не УАЗик, а его далекий предок - ГАЗ-67Б. Ну, и придумали не русские, а американцы.
История известная: узнав в 1940 году о появлении легких американских армейских внедорожников Bantam BRC40 и Ford Pygmy, руководство Красной армии захотело такие же, что и было исполнено Горьковским автозаводом сначала как модель ГАЗ-64, а потом и его модернизированный вариант ГАЗ-67. Двигатель и коробка передач ГАЗ-67, кстати, тоже родом из США — достались джипу от грузовика ГАЗ-ММ, тому от ГАЗ-АА, а в оригинале это Ford Model AA. Мощность этого двигателя по сегодняшним меркам невелика — всего 54 л.с. при 2800 об/мин. Впрочем, само понятие «лошадиная сила» довольно условное. Есть метрическая лошадиная сила — это знакомая нам по школьным урокам физики возможность поднять груз 75 кг со скоростью 1 метр в секунду. Есть еще электрическая лошадиная сила, которая равна 746 Ватт. Кстати, у самих лошадей показатели тоже разные. Скаковая лошадь может развивать до 10 л.с., а лошадь-тяжеловоз — до 15 л.с., но кратковременно.
Но в контексте проблемы, с которой столкнулись гражданские и военные на фотоснимке, решение ее не в мощности, а в векторе ее приложения. Когда машина сидит на брюхе, а колеса свободно вращаются в глиняной жиже раскисшего проселка, то не помогут ни лошадиные силы в моторе, ни «раздатка», ни «понижайка». Спасти ситуацию могут разве что шесть добровольных помощников, тянущих застрявший внедорожник тросами, как бурлаки баржу на Волге. Опять же «мощность» среднестатистического человека составляет приблизительно 0,1 л.с., но у группы граждан есть все шансы справиться с задачей, в силу уже упомянутого вектора приложения силы.
Что вообще привело к такой ситуации? ГАЗ-67 с армейскими номерами, а сами военные видимо не местные, поскольку местные знают по каким дорогам можно ездить в распутицу, а по каким — нет. Застрявшим военным на помощь пришли штатские, а кадр щелкнули ради того, что забор был сломан не «из хулиганских побуждений», а в качестве «добровольного содействия армии, авиации и флоту». Если кто забыл, была организация в СССР, которая называлась ДОСААФ. Как в анекдоте: добровольно — это чтобы денег не платить.
Фото на документы
Другие карточки
Фото: Автопилот
О проекте
В нашем проекте мы попытались собрать как бы случайные, любительские снимки времен СССР. Автомобили и прочая техника, попавшая в кадр – не столько предмет нашего исследования, сколько часть мизансцены, позволяющая додумать сюжет – все представленные в проекте фотографии были приобретены редакцией по случаю, и подлинная подоплека событий, запечатленных неизвестными фотографами нам конечно же неизвестна. Но их ценность от этого не становится меньшей, потому что они - важная часть нашей визуальной культуры. На этих «проходных» снимках запечатлена жизнь огромной страны, по которой сегодня многие ностальгируют. Даже те, кто в силу возраста никогда в ней не жил.
- Карточка №1. Прости и вернись обратно
- Карточка №2. Половина мотороллера
- Карточка №3. Три четвертинки взаймы
- Карточка №4. Лучше нету того цвету
- Карточка №5. Туристы на тропе войны
- Карточка №6. Лишь бы не было войны
- Карточка №7. Вопрос демографии
- Карточка №8. Химия и жизнь
- Карточка №9. Прокати нас, Дима!
- Карточка №10. Положение вне игры
- Карточка №11. Между ног
- Карточка №12. Оно на палочке
- Карточка №13. Адепты кислоты
- Карточка №14. Пряный посол
- Карточка №15. Баловни судьбы
- Карточка №16. Культурный кринж
- Карточка №17. Крылья над Костромой
- Карточка №18. Радость язычника
- Карточка №19. Миль пардон, мадам!
- Карточка №20. Уроки Пиночета
- Карточка №21. Счастье лопатой
- Карточка №22. Любовный напиток
- Карточка №23. Скажем дружно
- Карточка №24. Что-то мы не в форме
- Карточка №25. Ненашимарки
- Карточка №26. Машина воспитания
- Карточка №27. Джинсовый отвар
- Карточка №28. Белые наступают или «грибы отсюда»
- Карточка №29. Папа может!
- Карточка №30. Силы небесные
- Карточка №31. Мужчина снизу
- Карточка №32. Выборные имитации
- Карточка №33. Мороженое по Фрейду
- Карточка №34. Колхоз — дело добровольное
- Карточка №35. Поднять на вилы
- Карточка №36. Низкопоклонство перед Западом
- Карточка №37. Джеррикэн
- Карточка №38. Мы с Мухтаром
- Карточка №39. Вектор силы
- Карточка №40. Скоро