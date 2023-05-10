США не одобрят поставки дальнобойных ракет Украине после решения Британии

Политика США по поставкам Украине ракет большой дальности не изменилась после решения Великобритании отправить Киеву такие снаряды, сообщили источники Politico в американской администрации. По информации издания, чиновники Белого дома теперь «вздохнули с облегчением», потому что, по их мнению, это успокоит критиков, требовавших поставок ATACMS на Украину.

Лондон ранее решил поставить Киеву ракеты с дальностью полета в 300 км — это соответствует показателям американских ATACMS. «Наша политика в отношении ATACMS не изменилась»,— сказал один из собеседников Politico. По данным издания, вместо этого Вашингтон продолжит поставки средств противовоздушной обороны, боеприпасов и техники.

Как утверждает Politico, Лондон потребовал от Киева наносить удары только «по целям на территории Украины». Как отмечает издание, это соответствует опасениям американской администрации, что Киев будет наносить удары вглубь России.

Минобороны Великобритании в марте опубликовало информацию о закупке для Украины ракет дальностью от 100 до 300 км. Позднее в ведомстве сообщали, что планируют выделить средства из Международного фонда помощи Украине для оплаты систем ПВО и вооружения большой дальности.

О планах Украины по контрнаступлению — в публикации «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев