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Коммерсантъ FM
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Новая композиция

Тимоти Шаламе начинает сотрудничество с Chanel

Актер Тимоти Шаламе стал амбассадором главного мужского аромата Chanel. В эксклюзивном материале «Коммерсантъ Стиль» рассказывает подробности, в том числе — историю аромата и то, каким видит его сам парфюмер.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Фото: Chanel

Тимоти Шаламе

Фото: Chanel

Актер Тимоти Шаламе дебютирует в качестве амбассадора Bleu De Chanel в рекламной кампании, где аромат предстанет в новом свете благодаря союзу 27-летнего любимца публики и дома CHANEL с его признанным авторитетом в области парфюмерии. (Вспомним авангардные ольфакторные опыты и прорыв в создании женских ароматов еще в начале прошлого века (классика, Chanel № 5). В категории мужских ароматов марка также высказывается впечатляюще.)

Фото: Chanel

Фото: Chanel

Если вы когда-либо слышали Bleu De Chanel, то понимаете, почему считается, что этот аромат нарушает каноны мужской парфюмерии: его композиция стала новой точкой отсчета, предложив новаторский взгляд на то, каким может быть аромат современного мужчины. В 2010 году была выпущена туалетная вода, а в 2014-м — парфюмерная вода Bleu De Chanel с более теплыми нотами. Разрабатывая эту древесно-ароматическую композицию с искрящимися цитрусовыми нотами, парфюмер Chanel Жак Польж открыл новые ольфакторные горизонты.

Парфюмер Оливье Польж

Парфюмер Оливье Польж

Фото: Chanel

На смену ему пришел сын, Оливье Польж, который с 2015 года продолжает дело своего отца и руководит созданием ароматов Chanel. Он так определяет сущность аромата:

«В нем заложена двойственность между очевидной свежестью и некоей внутренней и внезапной формой чувственности и силы»,— говорит он. В 2018 году Оливье Польж создает новое воплощение этого аромата — духи, как еще одну планету в этой Bleu-Вселенной.

«В истории, которую мы рассказываем через аромат, мы пытаемся выразить нечто более сложное, что выходит за рамки того, что несет каждый отдельный ингредиент,— объясняет он.— Как художник, который совершенно по-своему смешивает краски на палитре. Это отчасти магическая, загадочная работа, нечто большее, чем просто процесс создания».

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Фото: Chanel

Тимоти Шаламе

Фото: Chanel

Объектив знаменитого фотографа Марио Сорренти улавливает в Тимоти Шаламе «воплощение разностороннего мужчины, который находится в поиске свободы быть собой и реализовывать себя во всей своей сложности» (так звучит официальный релиз съемки). Учитывая разностороннюю занятость Тимоти, этот поиск самого себя кажется главным драйвером его карьерного роста: вспомним его роли в фильмах «Назови меня своим именем», «Интерстеллар», «Маленькие женщины», «Дюна» и «Целиком и полностью». В этом году он продолжит сниматься в «Дюна: Часть 2», сыграет Вилли Вонка в одноименном музыкальном фильме по роману Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» и исполнит роль Боба Дилана в фильме Джеймса Мэнголда «Совершенно незнакомый».

Роль для Bleu De Chanel для него — это первые пробы пера в качестве амбассадора модного или косметического бренда. Тимоти в интервью говорит, что он не из тех, кто пользуется ароматом каждый день. «Для меня за каждым ароматом стоит намерение. Если я пользуюсь им, то хочу отметить определенный момент. Позже воспоминание именно об этом моменте наполняет его смыслом»,— рассказывает актер.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Фото: Chanel

Тимоти Шаламе

Фото: Chanel

Рекламная кампания выйдет в июне 2023 года, а мини-фильм с его участием снимет режиссер Мартин Скорсезе — он будет показан осенью.

Ирина Кириенко

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