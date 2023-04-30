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Коммерсантъ FM
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Папа римский сообщил о непубличной мирной миссии на Украине

Папа римский Франциск заявил, что сейчас на Украине проходит непубличная мирная миссия. Он не привел ее подробностей.

«В настоящее время продолжается миссия, которая не является публичной; когда ее раскроют широкой публике, я поговорю о ней»,— сказал папа римский Франциск журналистам (цитата по AP).

Он не сообщил детали миссии. Понтифик также не рассказал, обсуждались ли во время его визита в Венгрию мирные инициативы с премьером страны Виктором Орбаном или представителем Русской православной церкви в Венгрии митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом.

В конце этой недели папа римский прибыл в Будапешт. Его официальный визит продлился три дня. Он провел мессу на открытом воздухе, а также личную встречу с митрополитом Иларионом, сообщали в Ватикане.

Олеся Павленко

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