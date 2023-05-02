Кремлю не известно о миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о мирной миссии Ватикана на Украине, о которой 30 апреля заявил папа римский Франциск.

По словам понтифика, миссия Ватикана по урегулированию конфликта на Украине не является публичной. «Когда ее раскроют широкой публике, я поговорю о ней»,— сказал папа римский.

Ранее сегодня, 2 мая, CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что власти Украины также ничего не знают о мирной миссии Ватикана. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США знают о миссии Ватикана, но отказалась от дальнейших комментариев на эту тему.

Эрдни Кагалтынов