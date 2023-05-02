CNN: на Украине не знают о мирной миссии Ватикана по урегулированию конфликта

Власти Украины ничего не знают о мирной миссии, о которой накануне заявил папа римский Франциск. Об этом сообщил CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника. В свою очередь в Белом доме заявили, что они знают о миссии Ватикана, но отказались от комментариев.

«Президент Зеленский не давал согласия на подобное обсуждение с украинской стороны. Если такое обсуждение ведется, то это происходит без нашего ведения или благословения»,— сказал собеседник CNN.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США в курсе попыток Ватикана содействовать урегулированию конфликта России и Украины. «Нам известно. Комментариев по этому поводу нет»,— сказала госпожа Жан-Пьер на брифинге (цитата по ТАСС).

Вчера, 30 апреля, Папа римский Франциск заявил, что сейчас на Украине проходит непубличная мирная миссия. Он не привел каких-либо подробностей.

Олеся Павленко