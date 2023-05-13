Telegraph: Индия запустит кампанию по возвращению вывезенных Британской империей драгоценностей

Правительство Индии инициирует долгосрочную дипломатическую кампанию по возвращению бриллианта «Кохинур» и тысячи других драгоценных артефактов, которые были вывезены в Великобританию за колониальный период с 1858 по 1947 год. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Royal Collection Trust Фото: The Royal Collection Trust

«Кохинур» («Гора света») — бриллиант в 105 карат, считается одним из самых больших в мире. Ранее он принадлежал Индии, но в настоящее время находится среди 2465 бриллиантов, украшающих корону королевы Елизаветы (мать Елизаветы II).

По информации издания, к кампании по возвращению драгоценностей привлекут министерский и дипломатический персонал Индии. Отмечается, что это может стать крупнейшим требованием о возвращении артефактов, с которым когда-либо сталкивалась Великобритания. Запустить кампанию должны уже в текущем году. Секретарь министерства культуры Индии Говинд Мохан объяснил, что возвращение драгоценностей — ключевая часть политики премьер-министра страны Нарендры Моди.

Однако стремление индийской стороны к возврату артефактов может привести к проблемам в отношениях с Великобританией. С дипломатическими трудностями может столкнуться и действующий премьер Великобритании Риши Сунак. Оба деда Риши Сунака — пенджабцы, выходцы из самых неблагополучных регионов Британской Индии. В начале XX века они иммигрировали в британские колонии на востоке Африки.

С момента обретения Индией независимости 76 лет назад государственные и религиозные деятели этой страны неоднократно призывали Великобританию вернуть сокровища индийской культуры, вывезенные в период британского колониального владычества. По некоторым оценкам, общая стоимость вывезенного составляет $45 трлн.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Колониальный долг».

Милена Костерева