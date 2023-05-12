Оцифровано, так с плеч долой

Минэкономики должно доработать законопроект о цифровых архивах, распространив его на правительственные документы. Потребность создавать их цифровые дубликаты, не предусмотренную нынешней редакцией, обозначили в аппарате правительства, тогда как ЦБ предлагает ограничить действие поправок, внесенных в Госдуму еще в 2021 году, финансовым рынком. Судя по тому, что участники последнего говорят об отсутствии в законопроекте многих важных для них положений, работа над документом далека от завершения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Григоренко 25 апреля попросил Минэкономики учитывать позицию аппарата правительства при доработке законопроекта об электронных архивах, следует из переписки, имеющейся в распоряжении “Ъ”. Белый дом предлагает расширить проект, исходно касавшийся только оцифровки материалов финансовых организаций, распространив его действие на правительственные документы. Господин Григоренко передал эту позицию Минэкономики и попросил подготовить к 15 мая доклад о ходе доработки проекта.

Речь идет о поправках к закону «Об информации» в части использования и хранения электронных документов, которые были внесены в Госдуму в 2021 году, в апреле 2022 года приняты в первом чтении. Ранее “Ъ” сообщал, что Минэкономики планирует включить в проект возможность подписывать электронный дубликат документов неквалифицированной электронной подписью. При этом предложения министерства не касались того, чтобы позволить банкам самостоятельно изготавливать электронные дубликаты — против этого выступает ФСБ (см. “Ъ” от 10 июня).

Проект в текущем виде запрещает создавать дубликаты документов Архивного фонда России, к которым относятся в том числе и бумаги за подписью премьера. Такая возможность, однако, должна быть предусмотрена, при необходимости — по согласованию с администраций президента, следует из письма заместителя главы аппарата правительства Светланы Андрющенко. Она отмечает, что ФСБ возражает против хранения документов в электронном виде, что создает «высокие риски несвоевременной подготовки поправок ко второму чтению». Господин Григоренко в поручении Минэкономики, однако, призвал учитывать в том числе и позицию ФСБ.

Свою позицию по законопроекту направила в Минэкономики и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В письме от 24 апреля она выступила за то, чтобы законопроект распространялся только на участников финансового рынка, так как к ним предъявляются высокие требования по кибербезопасности. Работу над проектом, по ее мнению, нужно продолжить, так как его принятие будет способствовать «сокращению организационных и финансовых издержек, возникающих при хранении бумажных документов».

Собеседник “Ъ” в Белом доме рассказал, что еще одним поручением господина Григоренко срок принятия решения по законопроекту был продлен, «Минэкономики поручено рассмотреть обращение ЦБ и представить решение с учетом его позиции на следующей неделе». В Минэкономики, ЦБ и ФСБ не ответили “Ъ”.

Возражения, касающиеся вопросов безопасности в случае уничтожения бумажных оригиналов конвертированных документов, затормозили работу над инициативой и снизили интерес банков к участию в ней, говорит глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Для банков, по его словам, законопроект имеет смысл, только если им позволят конвертировать документы с уничтожением бумажного оригинала, без обязательного участия второй стороны и с привлечением специализированных организаций. «Рынок продолжает надеяться, что в проекте появятся разумные решения этих трех базовых вопросов. Пока их нет, законопроект не дает экономии»,— сказал господин Емелин.

Еще одно предложение правительства — разрешить компаниям использовать иностранные электронные подписи для нужд электронного документооборота на основании заключаемых между ними соглашений. Такая инициатива содержится в направленных Белым домом в Госдуму 4 мая поправках за подписью Дмитрия Григоренко к законопроекту депутата Анатолия Аксакова о возможности передоверия полномочий с использованием электронной цифровой подписи (принят в первом чтении 24 января). В аппарате господина Григоренко подтвердили его подлинность.

Поправки устанавливают минимальный срок действия квалифицированного сертификата — 12 лет (сейчас срок выпускаемых квалифицированных сертификатов равен сроку действия ключей электронной подписи — 1 год и 3 месяца). В аппарате вице-премьера сообщили, что норма позволит в случае отсутствия метки времени на документе, подписанном электронной подписью, переподписывать значительные объемы документов раз в 12 лет.

Юрий Литвиненко, Венера Петрова