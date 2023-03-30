Гладко было б без бумаги

Целевой опрос чиновников, непосредственно работающих с данными в экосистеме федеральной власти, выявил значительные расхождения в уровне оценки ими цифровизации массивов документов (30–100%), а также утрату исполнителями мотивации к их расширению. Документооборот министерств и ведомств остается неоднородным, и распространенность в нем полностью цифровых форматов, пригодных для автоматизированной обработки, сопоставима с вероятностью наткнуться на неподходящие для нее сканы и бумажные документы. Расчистке же и полноценной оцифровке данных мешает отсутствие компетенций и выстроенных схем совместной работы с их массивами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Мартовское исследование состояния цифровизации государственных данных в федеральных органах власти — оно проводилось агентством «Полилог» — выявило значительный разброс в степени «цифрового прогресса» между министерствами и ведомствами: в то время как 67% опрошенных заявили о оцифровке в их ведомстве не менее 70% данных (из них 28% оценили ее в 90–100%), 17% опрошенных утверждали, что оцифровано не более 30% данных в области их работы.

Выборка опроса невелика, но целенаправленна — данные собирались в форме анонимного опроса сотрудников 15 госорганов, которых попросили поделиться анкетой с коллегами и из других ведомств, всего в опросе участвовали 72 человека, большая часть которых либо работает с данными непосредственно, либо координирует эту деятельность. Как пояснили “Ъ” в «Полилоге», респонденты говорили о данных, которые хранятся в реестрах и базах, а также в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. Впрочем, руководителя направления «Цифровое развитие» Центра стратегических разработок Александра Малахова смущает методика опроса — из отчета неочевидны категории цифровых документов, и из-за этого разрыв в реальной степени цифровизации может быть «не так огромен».

Официальная статистика также называет другие цифры: так, при требовании федерального проекта «Цифровое госуправление» 95-процентной электронной доступности массовых социально значимых услуг к 2030 году в реальности на конец 2022 года показатель достиг 99,97% — однако мнение людей, непосредственно занятых в достижении этих показателей, может представлять интерес в вопросе о том, насколько расходятся выполнение KPI и содержательных задач.

В частности, все респонденты опроса, непосредственно работающие в цифровой среде Белого дома, заявляют о наличии в ней сканированных документов (по сути, изображений, не позволяющих полноценно работать с ними электронными инструментами), 95% — упоминают в качестве рабочих форматов таблицы excel. Распространенность современных электронных документов с электронными подписями оказывается меньшей — 94%, записей в реестрах и базах данных еще ниже — 89%, а две трети сотрудников до сих пор сталкиваются и с бумажными документами. При этом «оказание услуг без госслужащих или с их минимальным участием возможно только на основе качественной машиночитаемой информации в базах данных, а не сканов», замечает руководитель департамента цифровых решений «Полилога» Людмила Богатырева.

Основным препятствием к полноценной оцифровке госслужащие называют отсутствие мотивации (46% опрошенных), главным стимулом — законодательные требования (74%). У коммерческих компаний есть четкая внутренняя мотивация —повышение прибыли, что возможно за счет эффективности работы посредством цифровизации, для чиновников же на первое место выходит внешний стимул, говорит Людмила Богатырева. Работа же в цифровой среде требует новых навыков, что также может тормозить процесс. «С данными трудно работать, извлекать нужные элементы для решения проблем управления — это пока больше искусство, чем рутинный процесс, нужны опыт и глубокое понимание предметной области», — отмечает заведующий международной лабораторией цифровой трансформации в госуправлении ИГиМУ НИУ ВШЭ Евгений Стырин. Также заметные доли опрошенных назвали препятствием конкуренцию за контроль над данными — ведение массива несколькими ведомствами (24%) и несколькими подразделениями внутри ведомства (33%).

Венера Петрова, Олег Сапожков