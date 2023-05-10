Боррель: необходимо продолжать военные поставки Украине, иначе ей придется сдаться

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что военный конфликт на Украине можно было немедленно закончить, если бы западные страны прекратили предоставлять Киеву военную помощь. Однако, по его мнению, такое решение конфликта не подходит, поскольку Украина может превратиться в «марионеточную страну, как Белоруссия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ходе интервью для телеканала Lа Sexta Жозепу Боррелю задали вопрос, как можно быстрее достигнуть мирного соглашения между российской и украинской сторонами. «Мир как можно скорее, но какой мир? Я знаю, как закончить войну немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена. Но чем закончилась для Украины война? Как для страны оккупированной? Страны, которая может стать такой же марионеточной, как Белоруссия, лишенная своих свобод?» — ответил он.

Жозеп Боррель выразил обеспокоенность тем, что «украинцы, а также российские солдаты гибнут каждый день». Тем не менее он считает, что завершить конфликт в ближайшее время не удастся. Отвечая на вопрос, почему так долго не открывается дипломатический канал между Россией и Украиной, господин Боррель указал, что «тот, кто начал агрессию, заявил, что будет продолжать, пока не достигнет своих военных целей». «Поэтому мы должны продолжать помогать Украине»,— заключил он.

5 апреля на конференции во Флоренции глава европейской дипломатии заявил, что единственной стратегией, которая позволит завершить российско-украинский конфликт, следует считать план президента Украины Владимира Зеленского. Среди пунктов плана украинского президента — возвращение стране территорий в границах 1991 года и выплата репараций. В Кремле эти требования назвали отказом от переговоров.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».