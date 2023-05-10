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Дальний Западный обход Краснодара откроют досрочно 10 июня

Движение по Дальнему Западному обходу Краснодара откроют досрочно, на полтора года раньше. Об этом заявил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В частности, 10 июня планируют открыть 100 км автотрассы каркаса «Север—Юг» от Санкт-Петербурга к Черноморскому побережью. Господин Петушенко отметил, что два «узких места» на трассе — это обход Ростова (Аксай) и Краснодара (ДЗОК).

Возросший спрос на внутренний туризм поспособствовал увеличению автотрафика.

«В прошлом году изменились грузовые потоки в Российской Федерации, они перераспределились. Мы видим, что грузопоток начал восстанавливаться и, самое главное, увеличился трафик легковых автомобилей»,— отметил господин Петушенко.

Ранее в администрации Краснодарского края сообщили, что строительство Западного обхода Краснодара может завершиться к середине лета 2023 года.

Анастасия Донскова

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