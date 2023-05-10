В Башкирии установят лимит по цвету для автомобилей такси

Правительство Башкирии планирует внести изменения в республиканский закон «Об организации транспортного обслуживания населения». Законопроект опубликован на республиканском интернет-портале для публичного обсуждения.

Изменения вносятся в связи со вступлением в силу федерального закона «Об организации перевозок пассажиров легковым такси». Планируется, что в таксомоторных парках останутся автомобили только желтого и белого цвета. При этом все они должны иметь экологический класс не ниже Евро-3 и быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Для повышения качества перевозок и безопасности пассажиров планируется вести региональный реестр перевозчиков, реестр легковых такси и реестр служб заказа легкового такси. Создавать их предполагается с использованием информации из федеральной базы данных. Также установлен порядок выдачи разрешений или отказа в их предоставлении на деятельность по перевозке пассажиров легковым такси.

Поправки должны начать действие с 1 сентября. Если разрешение на пассажирские перевозки легковым такси выдано до этой даты, требования о цветовой гамме будут неприменимы до конца срока его действия.

Отмечается, что принятие республиканского закона не потребует разработки новых нормативных правовых актов и дополнительного финансирования из регионального бюджета. Однако потребуется отменить ряд постановлений правительства или внести изменения в них.

Наталья Александрова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте