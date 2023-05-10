В Ливерпуле прошел первый полуфинал «Евровидения»

В Ливерпуле в Великобритании прошел первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение». Выступления транслировала телекомпания BBC в прямом эфире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алессандра Меле из Норвегии Фото: Martin Meissner / AP Певец Люк Блэк из Сербии Фото: Reuters / Phil Noble Певица Мимикэт из Португалии Фото: Reuters / Phil Noble Группа Let 3 из Хорватии Фото: Reuters / Phil Noble Представитель Швейцарии — певец Ремо Форрер Фото: Reuters / Phil Noble Представительница Израиля Ноа Кирел Фото: Reuters / Phil Noble Певец Паша Парфений из Молдовы Фото: Reuters / Phil Noble Певица Лорин из Швеции Фото: Reuters / Phil Noble Группа Vesna из Чехии Фото: Reuters / Phil Noble Фото: Reuters / Phil Noble Следующая фотография 1 / 10 Алессандра Меле из Норвегии Фото: Martin Meissner / AP Певец Люк Блэк из Сербии Фото: Reuters / Phil Noble Певица Мимикэт из Португалии Фото: Reuters / Phil Noble Группа Let 3 из Хорватии Фото: Reuters / Phil Noble Представитель Швейцарии — певец Ремо Форрер Фото: Reuters / Phil Noble Представительница Израиля Ноа Кирел Фото: Reuters / Phil Noble Певец Паша Парфений из Молдовы Фото: Reuters / Phil Noble Певица Лорин из Швеции Фото: Reuters / Phil Noble Группа Vesna из Чехии Фото: Reuters / Phil Noble Фото: Reuters / Phil Noble

За место в финале боролись представители 15 стран. В финал прошли:

Алессандра, Норвегия,

Люк Блэк, Сербия,

Мимикэт, Португалия,

Let 3, Хорватия,

Ремо Форрер, Швейцария,

Ноа Кирель, Израиль,

Паша Парфений, Молдова,

Лорин, Швеция,

Vesna, Чехия,

Кяарийя, Финляндия.

Из участия в соревновании выбыли The Busker (Мальта), Sudden Lights (Латвия), Wild Youth (Ирландия), TuralTuranX (Азербайджан), Миа Николаи и Дион Купер (Нидерланды).

Второй полуфинал пройдет 11 мая. В нем примут участие представители Дании, Армении, Румынии, Эстонии, Бельгии, Кипра, Исландии, Греции, Польши, Словении, Грузии, Сан-Марино, Австрии, Албании, Литвы и Австралии. Финал конкурса пройдет 13 мая. Места в нем уже получили Украина как победитель прошлого года, а также Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.

Подробнее о конкурсе — в материале «Ъ» «Ливерпуль и остальной мир».

Олеся Павленко