В Ливерпуле прошел первый полуфинал «Евровидения»

В Ливерпуле в Великобритании прошел первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение». Выступления транслировала телекомпания BBC в прямом эфире.
За место в финале боролись представители 15 стран. В финал прошли:
- Алессандра, Норвегия,
- Люк Блэк, Сербия,
- Мимикэт, Португалия,
- Let 3, Хорватия,
- Ремо Форрер, Швейцария,
- Ноа Кирель, Израиль,
- Паша Парфений, Молдова,
- Лорин, Швеция,
- Vesna, Чехия,
- Кяарийя, Финляндия.
Из участия в соревновании выбыли The Busker (Мальта), Sudden Lights (Латвия), Wild Youth (Ирландия), TuralTuranX (Азербайджан), Миа Николаи и Дион Купер (Нидерланды).
Второй полуфинал пройдет 11 мая. В нем примут участие представители Дании, Армении, Румынии, Эстонии, Бельгии, Кипра, Исландии, Греции, Польши, Словении, Грузии, Сан-Марино, Австрии, Албании, Литвы и Австралии. Финал конкурса пройдет 13 мая. Места в нем уже получили Украина как победитель прошлого года, а также Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Подробнее о конкурсе — в материале «Ъ» «Ливерпуль и остальной мир».