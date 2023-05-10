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Коммерсантъ FM
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В Ливерпуле прошел первый полуфинал «Евровидения»

В Ливерпуле в Великобритании прошел первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение». Выступления транслировала телекомпания BBC в прямом эфире.

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Алессандра Меле из Норвегии

Алессандра Меле из Норвегии

Фото: Martin Meissner / AP

Певец Люк Блэк из Сербии

Певец Люк Блэк из Сербии

Фото: Reuters / Phil Noble

Певица Мимикэт из Португалии

Певица Мимикэт из Португалии

Фото: Reuters / Phil Noble

Группа Let 3 из Хорватии

Группа Let 3 из Хорватии

Фото: Reuters / Phil Noble

Представитель Швейцарии — певец Ремо Форрер

Представитель Швейцарии — певец Ремо Форрер

Фото: Reuters / Phil Noble

Представительница Израиля Ноа Кирел

Представительница Израиля Ноа Кирел

Фото: Reuters / Phil Noble

Певец Паша Парфений из Молдовы

Певец Паша Парфений из Молдовы

Фото: Reuters / Phil Noble

Певица Лорин из Швеции

Певица Лорин из Швеции

Фото: Reuters / Phil Noble

Группа Vesna из Чехии

Группа Vesna из Чехии

Фото: Reuters / Phil Noble

Фото: Reuters / Phil Noble

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Алессандра Меле из Норвегии

Фото: Martin Meissner / AP

Певец Люк Блэк из Сербии

Фото: Reuters / Phil Noble

Певица Мимикэт из Португалии

Фото: Reuters / Phil Noble

Группа Let 3 из Хорватии

Фото: Reuters / Phil Noble

Представитель Швейцарии — певец Ремо Форрер

Фото: Reuters / Phil Noble

Представительница Израиля Ноа Кирел

Фото: Reuters / Phil Noble

Певец Паша Парфений из Молдовы

Фото: Reuters / Phil Noble

Певица Лорин из Швеции

Фото: Reuters / Phil Noble

Группа Vesna из Чехии

Фото: Reuters / Phil Noble

Фото: Reuters / Phil Noble

За место в финале боролись представители 15 стран. В финал прошли:

  • Алессандра, Норвегия,
  • Люк Блэк, Сербия,
  • Мимикэт, Португалия,
  • Let 3, Хорватия,
  • Ремо Форрер, Швейцария,
  • Ноа Кирель, Израиль,
  • Паша Парфений, Молдова,
  • Лорин, Швеция,
  • Vesna, Чехия,
  • Кяарийя, Финляндия.

Из участия в соревновании выбыли The Busker (Мальта), Sudden Lights (Латвия), Wild Youth (Ирландия), TuralTuranX (Азербайджан), Миа Николаи и Дион Купер (Нидерланды).

Второй полуфинал пройдет 11 мая. В нем примут участие представители Дании, Армении, Румынии, Эстонии, Бельгии, Кипра, Исландии, Греции, Польши, Словении, Грузии, Сан-Марино, Австрии, Албании, Литвы и Австралии. Финал конкурса пройдет 13 мая. Места в нем уже получили Украина как победитель прошлого года, а также Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.

Подробнее о конкурсе — в материале «Ъ» «Ливерпуль и остальной мир».

Олеся Павленко

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