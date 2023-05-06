Ливерпуль и остальной мир

67-й конкурс эстрадной песни «Евровидение» начнется 9 мая в Ливерпуле. В этот день в британском городе пройдет первый полуфинал, 11 мая пройдет второй, а победитель станет известен 13 мая. О необычном во многих отношениях конкурсе рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble/Pool, Reuters Фото: Phil Noble/Pool, Reuters

«Евровидение-2023» — первый с 1980 года европейский песенный конкурс, который пройдет не в стране-победительнице предыдущего. Решение Европейского вещательного союза не проводить конкурс 2023 года на Украине, которая победила на нем в 2022-м, связано с продолжающимся военным конфликтом на территории страны. Великобритания проведет конкурс, согласно официальной формулировке, «от имени Украины». Королевство получило эту возможность, так как по итогам состязания 2022 года его представитель Сэм Райдер оказался на 2-м месте.

В ходе обсуждения кандидатур городов, способных принять у себя конкурс, вперед вырвались Глазго и Ливерпуль. Шотландия неоднократно заявляла о своем желании участвовать в конкурсе отдельно от лондонской делегации, но у нее это не получилось ни разу. Перспектива впервые привезти конкурс в страну интриговала, однако Глазго в итоге проиграл борьбу за это право родному городу The Beatles. Конкурсные шоу пройдут на ливерпульской M&S Bank Arena, вмещающей 11 тыс. зрителей.

Логично было ожидать, что в церемонии открытия конкурса или каких-либо иных событиях «Евровидения» будут участвовать здравствующие члены легендарной ливерпульской четверки Пол Маккартни и Ринго Старр. Однако возможное присутствие битловской темы в сценариях шоу никак не комментируется.

Зато известно, что ведущими трех конкурсных вечеров будут британская певица и телеведущая Алиша Диксон, ее украинская коллега, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина и актриса Ханна Уэддингем, звезда Вест-Энда и сериалов «Игра престолов» и «Тед Лассо». В финальный вечер к ним присоединится многолетний комментатор «Евровидения» Грэм Нортон. Выходу ведущих на сцену будет предшествовать приветствие от участницы Spice Girls Мелани Чисхолм, она же Мел Си: она из этих краев, родилась в деревне Уистон около Ливерпуля.

Юлия Санина откроет конкурс исполнением двух песен: «Маяк» The Hardkiss и «Together in Electric Dreams» Фила Оки и Джорджо Мородера. Триумфаторы прошлого года Kalush Orchestra споют в начале финального вечера конкурса песню-победительницу «Стефанiя». Выступят также украинские участники прошлых конкурсов — Go_A, Тина Кароль, Джамала и Верка Сердючка. Стоит также отметить, что украинский композитор Дмитрий Шуров, в прошлом участник «Океана Ельзи» и сопровождающего состава Земфиры (признана в России иностранным агентом), написал музыку к «видеооткрыткам», предваряющим выступления участников из разных стран.

Предполагается, что конкурс в прямом эфире будут смотреть 160 млн зрителей. Согласно прогнозам букмекеров, которые часто бывают близки к истине, больше всего шансов на победу у шведской певицы Лорин, которая однажды уже победила на конкурсе. Лорин (полное имя — Лорин Зинеб Нора Талауи) исполнит на «Евровидении» песню «Tattoo». Опытные шведские продюсеры, много лет снабжающие Европу песнями для «Евровидения», сделали номер для своей соотечественницы абсолютно по лекалам ее же «Euphoria», выигравшей в 2012 году: эпический поп с легкой толикой оперы и афробита, стихи про любовь и видео без грамма иронии. Шансы, что это сработает,— 39%. Вероятность победы финского певца по имени Кяария с песней «Cha Cha Cha» в духе Little Big оценивают в 24%. За ними с большим отрывом следуют Франция, Украина, Испания и другие страны. Черногория, Болгария и Северная Македония в этом году не участвуют в конкурсе по финансовым причинам.

Россия в последний раз посылала своего участника на «Евровидение» в 2021 году. Тогда страну представляла Манижа. 25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз дисквалифицировал Россию, а на следующий день отечественные телеканалы вышли из его состава. Теоретически россияне все-таки могут влиять на результат голосования, отдавая свои голоса вместе с жителями других не участвующих в конкурсе стран как «остальной мир». «Остальной мир» будет голосовать как одна страна. Для того чтобы почувствовать свою причастность к решению, российским фанатам «Евровидения» потребуется действующая карта одной из международных платежных систем. Правда, список стран, в которых будет доступна эта процедура, пока официально не обнародован.