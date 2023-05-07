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Коммерсантъ FM
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«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» победили самарские «Крылья Советов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 2:1. «Крылья Советов» остались в меньшинстве в конце первого тайма.

Голы забили: Волков (35), Кордоба (89) — Гарре (16).

В турнирной таблице «Краснодар» с 42 очками занимает шестое место. «Крылья Советов» с 25 очками располагаются на 12-й позиции.

В следующем туре «Краснодар» в гостях встретится с уже чемпионом санкт-петербургским «Зенитом» 13 мая. «Крылья Советов» в домашнем матче сыграют с московским «Локомотивом» 14 мая.

Мария Федотова

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