Прыжки в длину

В принципе, если посмотреть на фирменную диаграмму модельного ряда, то в голову легко придет идея не останавливаться на достигнутом. Если у внедорожника длина кузова может быть 90, 110 и 130, то почему бы ей не быть 150, 210 и так до габаритов лимузинов, на которых принято перемещать многолюдные свадьбы? Премьера самого длинного, 130-го «Дефендера» состоялась весной 2022 года, а в апреле 2023-го были представлены две новые модификации.

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Исполнение Outbound доступно только с пятиместным салоном, а в оснащение модели входит широкий перечень аксессуаров, предложенных для других комплектаций за доплату. Новая модель, получившая акценты черного цвета на кузове, позиционируется как автомобиль для путешествий большой компанией.

Линейка моторов включает в себя только трехлитровые шестицилиндровые агрегаты семейства Ingenium, дополненные 48-вольтовым стартер-генератором. Доступны бензиновый 400-сильный P400 и дизельный 300-сильный D300, которые сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом с понижающей передачей, а также пневматической подвеской.

Флагманской версией Defender 130 стал новый вариант с двигателем V8. Внедорожник получил 500-сильный пятилитровый наддувный мотор в сочетании с «автоматом» и полным приводом. Исполнение Defender 130 V8 отличается четырьмя патрубками выхлопной системы, затемненной оптикой и шильдиками на кузове.

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Александр Папешин