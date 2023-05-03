Зеленский уверен, что Запад передаст Украине самолеты после контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что западные союзники примут окончательное решение о поставках Киеву боевых самолетов после украинского контрнаступления. Такое мнение господин Зеленский выразил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Саули Ниинистё во время встречи

Фото: Reuters Владимир Зеленский (слева) и Саули Ниинистё во время встречи

Фото: Reuters

«Почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты»,— сказал украинский президент (цитата по ТАСС). Сегодня, 3 мая, Владимир Зеленский прибыл в Финляндию для участия в саммите стран Северной Европы и Украины.

30 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в переговорах по поставкам истребителей F-16 украинским вооруженным силам есть прогресс. По его словам, некоторые страны обозначили готовность начать обучение украинских пилотов.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников неоднократно говорил, что страна практически завершила подготовку к контрнаступлению. Однако точные даты операции он не называл, поскольку считает, что ценность контрнаступления — в неожиданности. Подготовку контрнаступления украинскими военными подтверждал и президент страны Владимир Зеленский. Он отмечал, что успех Украины во многом зависит от того, продолжит ли Запад поставлять ей оружие.

Сегодня, 3 мая, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что видит активизацию вооруженных сил Украины на фронте. По его оценкам, это свидетельствует о начале анонсированного контрнаступления. «Если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом»,— добавил он.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».