Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зеленский уверен, что Запад передаст Украине самолеты после контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что западные союзники примут окончательное решение о поставках Киеву боевых самолетов после украинского контрнаступления. Такое мнение господин Зеленский выразил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Владимир Зеленский (слева) и Саули Ниинистё во время встречи

Владимир Зеленский (слева) и Саули Ниинистё во время встречи

Фото: Reuters

Владимир Зеленский (слева) и Саули Ниинистё во время встречи

Фото: Reuters

«Почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты»,— сказал украинский президент (цитата по ТАСС). Сегодня, 3 мая, Владимир Зеленский прибыл в Финляндию для участия в саммите стран Северной Европы и Украины.

30 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в переговорах по поставкам истребителей F-16 украинским вооруженным силам есть прогресс. По его словам, некоторые страны обозначили готовность начать обучение украинских пилотов.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников неоднократно говорил, что страна практически завершила подготовку к контрнаступлению. Однако точные даты операции он не называл, поскольку считает, что ценность контрнаступления — в неожиданности. Подготовку контрнаступления украинскими военными подтверждал и президент страны Владимир Зеленский. Он отмечал, что успех Украины во многом зависит от того, продолжит ли Запад поставлять ей оружие.

Сегодня, 3 мая, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что видит активизацию вооруженных сил Украины на фронте. По его оценкам, это свидетельствует о начале анонсированного контрнаступления. «Если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом»,— добавил он.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...