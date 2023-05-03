Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию. Там сегодня, 3 мая, состоится саммит стран Северной Европы и Украины. Его участие во встрече не анонсировалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«В ходе официальных переговоров между президентом Ниинистё и президентом Зеленским будут обсуждаться вопросы борьбы Украины за оборону и поддержки Украины со стороны Финляндии, двусторонние отношения между двумя странами и глобальная геополитическая ситуация»,— сообщила канцелярия финского президента (цитата по «РИА Новости»).

Финляндия 4 апреля официально вступила в НАТО, став 31-м членом альянса. На пересмотр проводимой более 70 лет политики неприсоединения к военным блокам финны решились после начала российской операции на Украине. Господин Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление страны в НАТО в сентябре 2022 года. В Европе считают, что Украина не может вступить в альянс до завершения конфликта.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер