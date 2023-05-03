Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ началось

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что видит активизацию вооруженных сил Украины на фронте. По его оценкам, это свидетельствует о начале анонсированного ранее контрнаступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта. При этом если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом»,— ответил Евгений Пригожин на вопрос о нынешней обстановке на фронте (цитата по его пресс-службе).

Глава ЧВК «Вагнер» добавил, что «пока промолчит из вежливости», отвечая на вопрос о том, насколько у российских сил надежны фланги. Он заявил, что противник также активизировался за пределами «исторических границ Украины — Российской Федерации», имея в виду, в частности, атаки беспилотников по территории субъектов России.

«Поэтому я считаю, что уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни»,— заключил Евгений Пригожин.

Вчера, 2 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна почти готова к контрнаступлению. Вашингтон ожидает, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. Как отмечал телеканал CNN, основные факторы, затягивающие контрнаступление ВСУ,— это отсутствие возможности для внезапного нападения, преимущество России в воздухе, а также усиленная линия обороны.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов