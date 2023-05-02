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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве 24 мая рассмотрит вопрос о выдаче Сапеги в Россию

Пресненский суд Москвы 24 мая рассмотрит представление ФСИН о передаче осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги в Россию. Заседание назначено на 12:00, следует из карточки. Вынесенное решение направят в компетентный орган Белоруссии для принятия окончательного решения о выдаче россиянки.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Госпожу Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с ее молодым человеком Романом Протасевичем, бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, который рассказывал о протестах в Белоруссии. В мае 2022-го белорусский суд приговорил девушку к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными. В апреле 2023-го была запущена процедура передачи госпожи Сапеги в Россию. Генпрокуратура Белоруссии одобрила ее экстрадицию.

Лаура Кеффер

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