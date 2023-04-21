Для экс-главреда Nexta Протасевича в Белоруссии запросили десять лет колонии

В Белоруссии гособвинитель Наталья Соколова попросила назначить бывшему главному редактору Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу десять лет лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает «РИА Новости». Его обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании вражды, а также в руководстве экстремистским формированием.

Исправительные колонии в Белоруссии поделены на несколько видов: строгие, общего режима или усиленного. Режимы отличаются количеством свиданий, посылок и денег, которые могут посылать родственники. Усиленный режим предусматривает право заключенных на три краткосрочных и два длительных свидания в год.

Для основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило прокурор запросила 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, для бывшего редактора канала Яна Рудика — 19 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Гособвинитель заявила, что обвиняемые в составе организованной группы совершили заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем. Господину Протасевичу обвинение в заговоре не предъявлялось, потому что, как объяснила прокурор, он своими показаниям способствовал изобличению участников преступной группы.

Прокурор утверждала, что господа Протасевич, Путило и Рудик «стали одним из основных источников деструктивного информационного воздействия на белорусское общество», координировали протесты, размещали публичные призывы к терактам и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. По словам Натальи Соколовой, нанесенный в результате протестов ущерб составил почти 31 млн белорусских рублей ($10,5 млн).

Романа Протасевича задержали в мае 2021 года после приземления в Минске самолета компании Ryanair. Сообщалось, что на его борту была бомба, однако в итоге ее не обнаружили. Господин Протасевич заключил досудебное соглашение со следствием. Сначала его содержали в СИЗО в Минске, а затем перевели под домашний арест. 13 апреля прокуратура ужесточила ему обвинение. Утверждается, что Роман Протасевич выполнял не только функции руководителя Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии террористической организацией), но и администрировал и вел Telegram-канал «Беларусь головного мозга», признанный в республике экстремистским формированием, и его соцсети.