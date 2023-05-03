Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 мая

9:42. ВСУ ранним утром обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным губернатора Романа Старовойта, всего насчитали восемь прилетов. В 15 домах в результате обстрела повреждены окна, фасады, заборы, пострадала крыша местной поликлиники, поврежден газопровод низкого давления и частично нарушено электроснабжение поселка. Пострадавших нет.

9:34. Контрактникам из Воронежской области будут выдавать «дополнительную экипировку» — комплект военной формы и обуви от регионального правительства «, сообщили в его пресс-службе.

9:13. По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, более 560 тыс. человек в регионе «включились в активную поддержку» участников спецоперации на Украине, членов их семей и «тех людей, которые к нам прибыли с территории Донбасса и Украины». Об этом губернатор сообщил на видеовстрече с президентом РФ Владимиром Путиным, стенограмму которой опубликовала пресс-служба Кремля.

9:08. Руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал инцидент, который произошел в Липецке 1 мая с Рамилем Асановым, бывшим бойцом ЧВК, призыванным из числа заключеннх. По данным СМИ, он, угрожая ножом, ограбил магазин, а затем был задержан полицией.

«Действительно, Асанов Рамиль Рушанович проходил службу в подразделениях ЧВК "Вагнер". А теперь хочу вам дать статистику. На 2 мая 2023 года контракт закончен чуть менее чем у 26 тыс. бывших заключенных. Преступлений они совершили 54, включая кражи велосипедов, что соответствует 0,21 % или в 20-40 раз меньше, чем это было при обычном выходе на свободу заключенных, в том числе рецидивистов, до СВО»,— заявил господин Пригожин

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 мая