Евгений Пригожин прокомментировал задержание полицией бывшего бойца ЧВК «Вагнер» в Липецке

Телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина» опубликовал комментарий руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина относительно инцидента, который произошел в Липецке 1 мая с бывшим бойцом ЧВК Рамилем Асановым. По данным СМИ, экс-заключенный в этот день, угрожая ножом, ограбил магазин, а затем был задержан полицией.

«Действительно, Асанов Рамиль Рушанович проходил службу в подразделениях ЧВК «Вагнер». А теперь хочу вам дать статистику. На 2 мая 2023 года контракт закончен чуть менее чем у 26 тыс. бывших заключенных. Преступлений они совершили 54, включая кражи велосипедов, что соответствует 0,21 % или в 20-40 раз меньше, чем это было при обычном выходе на свободу заключенных, в том числе рецидивистов, до СВО»,- заявил господин Пригожин.

«Вести Липецк» накануне сообщили (затем удалили новость, но она осталась в других СМИ), что подозреваемый в нападении с ножом на продавца магазина в Липецке задержан полицией на 48 часов. Инцидент произошел 1 мая в торговом зале на улице Зои Космодемьянской, его целью якобы был телефон за 30 тыс. руб. Издание со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону уточнило, что задержан 42-летний рецидивист из Ульяновска, ранее осужденный за тяжкое преступление. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по факту разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ, максимальное наказание - до десяти лет колонии).

Владимир Зоркий