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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 мая

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

11:57. Власти Воронежа попросили жителей «незамедлительно» сообщать об обнаруженных беспилотниках в экстренные службы. Об этом говорится в памятке мэрии «по действиям при обнаружении в воздушном пространстве или на поверхности беспилотного летательного аппарата».

10:30. Губернатор Курской области Роман Старовойт снялся в ролике, призывающем вступать в ряды добровольцев. Видео размещено в телеграм-канале главы региона. В нем, господин Старовойт, в частности, напоминает, что «вооруженные силы России — наша надежда и защита»: «Именно поэтому мы с теплотой и уважением помогаем родным и близким наших бойцов и ждем наших героев с победой! Если ты хочешь заниматься почетным делом и силен духом, твой выбор — служба по контракту»! Для тех, кто «готов стать профессиональным воином, Россия предоставляет ряд льгот, в том числе региональные выплаты», напомнил губернатор: 100 тыс. руб. при заключении контракта и единовременную выплату по указу президента РФ в размере 195 тыс. руб., ежемесячное денежное довольствие контрактника составляет от 204 тыс. руб.

9:15. В Курской области утром ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Всего на его территории было зафиксировано десять прилетов. По данным региональных властей, пострадавших нет, но повреждены семь домовладений и газовая труба низкого давления.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 апреля

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