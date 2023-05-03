Воронежским добровольцам теперь будут выдавать дополнительную экипировку

Вечером 2 мая из призывного пункта на улице Беговой на трехнедельное боевое слаживание отправились 20 добровольцев из десяти районов Воронежской области. Они сразу получили комплект военной формы и обуви от регионального правительства, в дополнение к обмундированию от Минобороны РФ.

Как пояснил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев, правительство области начинает обеспечивать дополнительной экипировкой жителей региона, которые заключают контракты с Минобороны на военную службу. «Это будет происходить прямо на пунктах отправки к местам несения службы. Оборонное ведомство, безусловно, выполняет все свои задачи в этом направлении. Вместе с этим, считаю важным поддержать наших бойцов и подобной мерой тоже. Естественно, сохраняются и все меры финансовой поддержки контрактников, заявленные ранее: как со стороны федерального центра, так и со стороны облправительства»,- написал господин Гусев.

29 апреля в Воронеже и Липецке, напомним, прошли торжественные проводы 75 добровольцев в места боевого слаживания, откуда они уже отправятся в зону специальной военной операции.

Владимир Зоркий