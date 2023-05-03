Мобилизованный из Курской области погиб в ДНР

В зоне спецоперации на Украине погиб мобилизованный из Курской области старший лейтенант Максим Образцов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Военнослужащий был уроженцем села Трубеж Обоянского района. Родился 26 октября 1989 года. Окончил Усланскую среднюю школу, затем учился в Белгородском госуниверситете, и Военной академии связи имени маршала Буденного. 22 октября прошлого года курянин был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Он погиб 23 апреля 2023 года в районе села Красногоровка Донецкой народной республики «при исполнении обязанностей военной службы».

Сергей Калашников

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