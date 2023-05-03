В Липецкой области отменили парад на 9 мая в ожидании «провокаций неонацистов»

Во всех городах и районах Липецкой области отменены парады и «массовые шествия» ко Дню победы. Такое решение 3 мая принял региональный оперштаб и руководители всех силовых ведомств области, сообщили в пресс-службе облправительства. Мероприятия на 9 мая отменены «по соображениям безопасности».

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«Силовые ведомства располагают информацией о возможных провокациях в День победы в ходе проведения массовых торжественных и мемориальных мероприятий в регионах»,— заявил в своем telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

По его словам, несмотря на отмену парадов, регион «не боится и не поднимает руки»: «Никакая неонацистская сволочь не сможет омрачить День Великой Победы. Но и рисковать людьми мы не имеем права. Всем понятно, что парады проходят на строго определенных площадях в строго определенное время».

Вместо отмененных шествий и парадов власти решили оставить лишь небольшие мероприятия в парках и скверах, на которых людей будут «максимально рассредоточивать».

В апреле стало известно, что торжественные шествия военнослужащих и техники не будут проводить также в Белгородской и Курской областях, чьи территории подвергаются почти ежедневным обстрелам.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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