Пермский аэропорт частично закрывается для взлета и посадки из-за ремонта ВПП

Аэродром Большое Савино закрылся на прием и выпуск всех воздушных судов с 15 апреля по 30 сентября текущего года из-за ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе. Как следует из размещенного на различных платформах NOTAM (извещение летному составу, «Ъ-Прикамье»), запрет будет действовать в понедельник, четверг, субботу и воскресение с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут местного времени. В это время возможны взлет и посадка воздушных судов, принимающих участие в поисково-спасательных работах, а также дежурных сил 764 истребительного полка. Прием остальных воздушных судов в указанное время возможен только по согласованию со старшим авиационным начальником аэродрома.

Сейчас на территории АО «Международный аэропорт «Пермь» проводится реконструкция перрона и рулежных дорожек. В мае должны начаться работу по ликвидации раскрывающихся трещин на ВПП.