Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермский аэропорт частично закрывается для взлета и посадки из-за ремонта ВПП

Аэродром Большое Савино закрылся на прием и выпуск всех воздушных судов с 15 апреля по 30 сентября текущего года из-за ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе. Как следует из размещенного на различных платформах NOTAM (извещение летному составу, «Ъ-Прикамье»), запрет будет действовать в понедельник, четверг, субботу и воскресение с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут местного времени. В это время возможны взлет и посадка воздушных судов, принимающих участие в поисково-спасательных работах, а также дежурных сил 764 истребительного полка. Прием остальных воздушных судов в указанное время возможен только по согласованию со старшим авиационным начальником аэродрома.

Сейчас на территории АО «Международный аэропорт «Пермь» проводится реконструкция перрона и рулежных дорожек. В мае должны начаться работу по ликвидации раскрывающихся трещин на ВПП.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...