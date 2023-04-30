В Новосибирске легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку

В Заельцовском районе Новосибирска совершил жесткую посадку выполнявший частный полет легкомоторный самолет Cessna-172М. В результате воздушное судно получило повреждения, экипаж не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР Фото: Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР

Сначала по факту жестокой посадки велась доследственная проверка, затем было возбуждено уголовное дело. Проверку осуществляли новосибирский следственный отдел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ (МСУТ СКР) и новосибирская транспортная прокуратура.

Сегодня, 30 апреля, около 17:00 по местному времени (13:00 мск) Cessna-172М совершил жесткую посадку на участке местности «Городской аэропорт» (посадочная площадка). «В результате происшествия воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси, экипаж не пострадал»,— сообщает Восточное МСУТ СКР.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Мария Федотова