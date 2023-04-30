В Новокузнецке из-за повышения уровня воды в реках эвакуируют маломобильных жителей

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил в своем Telegram-канале, что уровень воды в реках Томь и Кондома постепенно повышается. В связи с этим в городе организовали эвакуацию маломобильных граждан.

Он добавил, что правоохранительные органы оповестили об угрозе подтопления на шестом километре, Вертолетной площадке, разъезде Абагуровский, в Форштадте. При этом он заверил, что «достижение опасных отметок» повышения уровня воды в реках не прогнозируется.

Позднее Сергей Кузнецов написал, что дорога от Кондомского шоссе до поселков Абагур и Елань временно закрыта, поскольку оказалось подтоплено дорожное полотно.

Лусине Баласян