Нижегородцам будут платить из бюджета за сообщения о пьяных водителях

В Нижегородской области жители смогут получать по 2 тыс. руб. за сообщение в Госавтоинспекцию о водителях, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующее постановление подписал глава региона Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Средства на выплаты будут выделяться из областного бюджета. Получить их нижегородцы смогут только в том случае, если их сообщение подтвердится.

Принимать сообщения будет департамент региональной безопасности. Норма вступит в силу с 1 мая 2023 года. Вознаграждение будет перечисляться на банковскую карту заявителя в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате.

Елена Ковалева, Нижний Новгород