Армейцы добились последнего

ЦСКА одержал уверенную победу в шестом матче полуфинальной серии против «Локомотива-Кубани». Армейцы легко победили со счетом 98:75, сравняли счет в серии, и теперь обладатель путевки в финал play-off Единой лиги ВТБ определится 1 мая в Москве.

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Еще две недели назад, когда стартовала пора полуфиналов в Единой лиге ВТБ, казалось, что ничего интересного в паре ЦСКА—«Локомотив-Кубань» ждать не стоит. С одной стороны, армейская машина, в этом сезоне показывавшая какой-то устрашающий ход, с другой — симпатичный, но нестабильный краснодарский клуб, который по ходу сезона даже в матчах с аутсайдерами победы нередко просто вымучивал. Но после пяти матчей полуфинальной серии складывается впечатление, что краснодарцы по ходу чемпионата просто что-то скрывали, действуя, как призывал Сунь-цзы в «Искусстве войны»: «Если ты силен, кажись слабым, а если слаб, кажись сильным».

Трудно сказать, является ли наставник «Локомотива-Кубани» Александр Секулич поклонником работы древнекитайского стратега, но в трех из пяти матчей серии против ЦСКА ему удавалось удивлять. При этом краснодарцы выдали три совершенно разные победы. Боевую, с валидольной концовкой — во втором матче; какую-то безумную, с лихой погоней за скрывшимся за горизонтом соперником — в третьей игре; внезапно уж разгромную, словно противостоял им не ЦСКА, а клуб куда ниже рангом,— в пятой. И вот так армейцы оказались на грани самого болезненного поражения за все время, что они выступают в Единой лиге ВТБ. Даже прошлогодний финал, в котором ЦСКА в семи матчах уступил «Зениту», не сравнился бы с ним. Так что несложно догадаться, как непросто пришлось тренерскому штабу армейцев в последние дни. Ведь как заметил наставник ЦСКА Эмил Райкович официальному сайту московского клуба, «отступать некуда». Впрочем, наверняка и в стане «Локомотива-Кубани» нервов в преддверии шестого матча хватало. Так что игра, казалось, была обречена на то, чтобы превратиться в битву не столько даже тренерских тактик или умений игроков, а в противостояние характеров и эмоций.

Эмоции действительно оказали сильнейшее влияние на ход игры. Другое дело, что только гости могли похвастать тем, что вышли на матч с правильным настроем. Таким, который даже не предполагал, что седьмой матч серии, а ЦСКА заранее начал продажу билетов на него, не состоится. Краснодарцы же выглядели так, словно у них вовсе и нет шанса на то, чтобы стать авторами сенсации, и от них требуется лишь отбыть номер.

Райкович на эту игру выбрал вариант с плотнейшей и очень быстрой обороной, и он полностью себя оправдал. Пяти минут не прошло, как стало понятно, что сенсация как минимум откладывается. Ведь практически все попытки Андрея Мартюка, Акуна Девона-Перселла, Джейлена Барфорда сыграть так же, как пару дней назад в Москве, душились на корню. К своему кольцу ЦСКА противника и близко не подпускал, что было, может, не так уж трудно, учитывая попытки «Локомотива-Кубани» атаковать почти без движения. В итоге краснодарцы вынуждены были или бросать из неудобных положений, или полагаться на удачу с дальними бросками. Иногда и такое срабатывает, но не в этот раз. А тут еще у ЦСКА обнаружилось подавляющее преимущество по подборам. Это даже без Николы Милутинова, который появился на площадке после трех пропущенных матчей только в самом конце первой четверти. И без него с подборами прекрасно справлялись Самсон Руженцев, Девонте Кейкок и — внезапно — Алексей Швед. Прошлый матч он провел откровенно неважно, но тут вновь предстал в роли полезнейшего командного игрока. Игру он закончил с коэффициентом полезности 26 (на счету защитника 10 очков, 14 передач и 9 подборов) — и это лучший показатель в матче.

Конечно, при такой игре ЦСКА не мог не начать отрываться. Секуличу следовало бы прибегнуть к экстренным мерам уже ближе к концу первой десятиминутки, когда преимущество гостей достигло 12 очков. Но он сохранял относительное спокойствие, а в итоге дождался того, что после красивого данка в исполнении Никиты Курбанова профицит ЦСКА достиг уже 20 очков. К большому перерыву краснодарцы проигрывали уже 23 очка. И это фактически был приговор. Да, «Локомотив-Кубань» по ходу этой серии уже показывал, что умеет отыгрывать огромные отрывы, но в этот раз в игре команды просто не просматривалось резервов, за счет которых это можно сделать. Так что вторая половина матча, в котором ЦСКА победил со счетом 98:75, превратилась в формальность и возможность для тренеров опробовать варианты перед решающей битвой.

Седьмой матч серии состоится 1 мая в Москве.

Александр Петров