В нижегородском офисе и у юристов «Команды против пыток» прошли обыски

Сегодня утром, 28 апреля, прошли обыски дома у трех юристов правозащитной организации «Команда против пыток» (КПП, ранее «Комитет против пыток», признан иностранным агентом) в Нижнем Новгороде. Об этом КПП сообщила в своем Telegram-канале.

В частности, обыски прошли у главы отдела международно-правовой защиты КПП Ольги Садовской. После этого сотрудники полиции приехали в офис правозащитной организации.

В КПП говорят, что визит силовиков связан с делом, которое правозащитники сопровождают в одном из российских регионов. В интересах заявителя его имя, подробности дела и причины обысков в КПП пока не разглашают.

Андрей Репин, Нижний Новгород