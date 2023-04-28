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Коммерсантъ FM
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Вучич опроверг сообщения о своей госпитализации

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его здоровье в порядке. Он отметил, что отправится сегодня, 28 апреля, в рабочую поездку. Ранее СМИ сообщили, что его срочно госпитализировали.

Александр Вучич

Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я в порядке. Сегодня с 12:00 я отправляюсь в поездку по Сербии»,— сказал Александр Вучич Sputnik Сербия. Как пишет издание, сегодня днем господин Вучич прибудет с официальным визитом в Заечарский округ на границе с Болгарией.

Сегодня утром сербский портал b92 со ссылкой на источник сообщил об экстренной госпитализации Александра Вучича. Изначально информация об этом появилась в сербском оппозиционном Twitter.

Олеся Павленко

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