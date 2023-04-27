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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: продажи российских смартфонов за год упали в 2 раза

В первом квартале продажи смартфонов отечественных брендов упали на 53% год к году, до 46,9 тыс. штук. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Марвел-дистрибуции». По данным издания, российские смартфоны не выдержали ценовой конкуренции с импортом из Китая.

Резкое падение продаж смартфонов отечественных брендов также подтверждают данные платформы Ozon: за первый квартал было продано на 47% смартфонов меньше, чем за три месяца прошлого года. Самые популярные российские бренды — BQ и Inoi.

Как рассказал «Ведомостям» бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Артур Махлюк, падение продаж также связано с тем, что большинство российских брендов представлены бюджетными устройствами. Поэтому покупатели, закрыв потребность в недорогом устройстве, покупают второе устройство уровнем повыше или переходят на модели расширенного функционала.

Анастасия Ларина

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