Экс-начальник отдела минздрава Башкирии обвиняется в халатности

Экс-начальник отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Башкирии 44-летняя Светлана Хусаинова обвиняется в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Как сообщили в пресс-службах республиканских прокуратуры и управления СКР, с февраля 2020 года по июнь 2021 года из-за халатности обвиняемой, которая не проследила за сроком годности медикаментов, были списаны и уничтожены лекарства и медицинские изделия на общую сумму 31,2 млн руб. Препараты предназначались для льготного лекарственного обеспечения пациентов, в том числе онкобольных, страдающих почечной недостаточностью, болезнью эндокринной системы и другими заболеваниями.

Светлана Хусаинова уволилась с должности в июне 2021 года по собственному желанию. Она не признала вину.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы.

Следователь внес представление в адрес минздрава республики, в котором потребовал усилить контроль за распределением лекарственных препаратов и медицинских изделий. По итогам его рассмотрения ответственные должностные лица министерства были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Майя Иванова

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