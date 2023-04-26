В Ленобласти не смогли принять закон об электронном голосовании

В среду ЗакС Ленинградской области из-за отсутствия нескольких депутатов «Единой России» не приняли закон об электронном голосовании. Оппозиция уже назвала решение роковой ошибкой правящей партии и, возможно, всей политической системы региона.

По словам оппозиции, отсутствующие представители «Единой России», сами пробойкотировали важные для себя законопроекты, не обеспечив большинство голосов «за». Из-за этого не был принят закон об электронных выборах в регионе.

Законопроект о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) вызвал бурное обсуждение. Парламентское меньшинство единодушно отметило, что сам механизм ДЭГ вызывает большие вопросы. Коммунист Николай Кузьмин заметил, что в некоторых частях Ленобласти вообще нет интернета. Лидер областного КПРФ Виктор Царихин предупредил, что данный формат голосования — это возможность «засунуть все голоса избирателей в огромный черный ящик». Эсер Алексей Фомин напомнил, что если человек по каким-то причинам не может прийти на участок, он может проголосовать на дому и также высказался против ДЭГ.

«Владимир Вольфович был против электронного голосования. Поэтому фракция ЛДПР будет голосовать против»,— заявил лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев.

То, что количество проголосовавших «за», не соответствует количеству присутствующих в зале депутатов, парламентское меньшинство заметило еще после подсчета голосов по первой части закона. К этому моменту в зале присутствовало только 19 единороссов (для большинства необходимо от 25 голосов), заметил коммунист Кузьмин. После этого депутаты КПРФ Дмитрий Звонков и Иван Апостолевский начали ходить по залу и фотографировать пустующие места коллег «ЕдРо». В итоге все оставшиеся части законопроекта не набрали достаточного количества голосов «за».

«Это не значит, что предстоящие выборы губернатора и ЗакС Ленобласти пройдут без возможности ДЭГ,— объяснил «Ъ-СПб» депутат Звонков. — Но для повторного рассмотрения нужно заново проходить комитеты, а это время. Мое мнение, что оснований для переголосования нет. Надо признать, что "ЕР" допустила, возможно, роковую ошибку».

Александра Тен

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